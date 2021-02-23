Правительство разрешило с марта работать парикмахерам, мастерам маникюра и педикюра

Начиная с 1 марта очно смогут работать парикмахеры, мастера маникюра, педикюра и подологи, решил Кабинет министров, сообщает LETA.

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Услуги можно будет оказывать, соблюдая строгие эпидемиологические требования. Специалист, оказывающий эти услуги, должен будет сообщить о своей деятельности Инспекции здравоохранения.

Перед оказанием услуг будет необходимо бесконтактно измерить температуру клиента, а в случае симптомов острых респираторных заболеваний, поставщик услуг обязан отказать в услуге.

Услугу можно будет оказывать только в одноразовых перчатках и используя респираторы типа FFP-2 или FFP-3 без клапана. Клиента без маски или использующего маску неправильно, нельзя впускать в помещения.

Поставщик услуг не может предлагать клиенту напитки, закуски и чтиво.

В помещениях менее 25 квадратных метров может находится только один клиент и мастер, а в более крупных помещениях могут быть несколько рабочих мест, между которыми есть дистанция не менее двух метров с защитным барьером или отдельным помещением. Защитные барьеры необходимы и при оказании услуг маникюра и педикюра.

Клиентов надо запускать по одному, за исключением детей до 12 лет - они могут быть в сопровождении одного взрослого. Между клиентами должен быть 20-минутный перерыв для того, чтобы 15 минут проветривать помещения.

Мастера должны будут заполнять лист самоконтроля, чтобы его по первому требованию показать учреждениям контроля. У входа в помещения салона или кабинета должна быть размещена информация на латышском, русском и английском языках о требованиях эпидемиологической безопасности. Там же должно находиться средство дезинфекции. Каждый салон или кабинет должен назначить лицо, ответственное за соблюдение правил.