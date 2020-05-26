Правительство разрешило увольнять инвалидов

Из закона о труде должна быть исключена норма, которая запрещает в определенных случаях прекращать трудовой договор с людьми с инвалидностью. Такое решение во вторник, 26 мая, приняло правительство Латвии. За поправки еще должен проголосовать Сейм.

Цель изменения в законе — способствовать трудоустройству инвалидов, потому что из-за запрета на увольнение работодатели часто не рискуют принимать их на работу. Их пугает, что потом не смогут их так просто уволить и придется обращаться в суд.

В то же время в законе останется норма о том, что в случае сокращения штата, при равной квалификации и результатах труда, приоритет на сохранение рабочего места у человека с инвалидностью.

Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) на заседании правительства сообщила, что поправки поддерживают и общества инвалидов, одобрил их и Национальный совет по делам инвалидности.

Руководитель организации людей с особыми потребностями Sustento Гунта Анча ранее заявляла порталу DELFI, что ее организация не поддержит эти поправки. Новая норма создает риск, что недобросовестный работодатель может избавиться от сотрудника, который получил инвалидность. Люди с инвалидностью могут работать медленнее и требуют дополнительного внимания. Глава Sustento уверена, что, если снять это препятствие, ничего не изменится и работодатели не будут более мотивированы принимать на работу людей с инвалидностью.

В октябре 2019 года в Латвии был 195 751 человек с инвалидностью, из них 187 474 совершеннолетних. Работают из них 51 416 человек.