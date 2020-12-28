Правительство решило не рассматривать идею об ограничении амбулаторных услуг в больницах
Foto: DELFI

Правительство во вторник, 29 декабря, все же не будет рассматривать идею Министерства здравоохранения о возможности временно ограничить объем предоставляемых в медучреждениях амбулаторных услуг. Об этом в понедельник сообщила журналистам представитель Минздрава Санита Янка.

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Янка отметила, что решение принято после анализа данных о распространении Covid-19 и отчетов специалистов о том, какие именно улучшения может дать такая мера ограничений.

Однако при этом Минздрав планирует подать на рассмотрение поправки, которые введут более строгие правила эпидемиологической безопасности в больницах Латвии, чтобы уменьшить возможность заболевания медиков Covid-19 на рабочем месте.

"Планируется выдвинуть ряд требований о потоках, продлении времени предоставления услуг, использовании средств дезинфекции и использования индивидуальной защиты", — пояснила Янка.

О том, что в Министерстве здравоохранения оценивается возможность временно ограничить объем предоставляемых в медучреждениях амбулаторных услуг, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Это может быть сделано с учетом увеличения госпитализированных пациентов с Covid-19 и ограниченных возможностей системы здравоохранения.

Винькеле признает, что нельзя приостанавливать предоставление планового лечения больше, чем на месяц, поскольку людям с другими болезнями также необходимо лечение и уход.

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