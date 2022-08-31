Правительство решило поддержать строительство СПГ-терминала в Скулте, опираясь на информацию спецслужб

Служба государственной безопасности (СГБ)и Бюро по защите Сатверсме в соответствии со своей компетенцией подали правительство свою оценку обоих проектов строительства терминалов сжиженного природного газа (СПГ), а решение правительство приняло, опираясь на эту информацию.

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От более подробных комментариев СГБ воздерживается.

Аналогичный ответ дала после вчерашнего решения правительства и еще одна спецслужба — Бюро по защите Сатверсме. Бюро не рекомендовало Кабинету министров один или другой проект. Но, согласно запросу Министерства экономики, спецслужба предоставила заключение по обоим проектам. Выбор проекта — это политическое решение, принятое правительство на основании доклада Министерства экономики.

Во вторник, 30 августа, Кабинет министров Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") присвоил статус объекта национальных интересов проекту строительства терминала сжиженного газа АО Skulte LNG Terminal. Вторая заявка исходила от SIA Kundziņsalas dienvidu projekts.

По словам министра экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) присвоение статуса объекта национальных интересов означает, что строительсту СПГ-терминала будет дан "зеленый свет": будут применяться упрощенные процедуры, упрощающие, и что важно, ускоряющие процедуру возведения.

Как рассказал Кариньщ, процесс строительства СПГ-терминала будет оговариваться специальным законом. Министерство экономики должно предоставить такой законопроект к 20 сентября. Невзирая на сжатые сроки, Илзе Индриксоне надеется, что с учетом значимости объекта будет принят еще Сеймом нынешнего созыва — то есть, до выборов, которые назначены на 1 октября. СПГ-терминал, надеется правящая коалиция, будет возведен к осени 2024 года.

Что характерно, политики не назвали сумму расходов на строительство СПГ-терминала, а также не внесли ясность в вопрос, кто будет финансировать возведение объекта — государство или частный бизнес.