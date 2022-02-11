Правительство решило продлить срок действия ковид-сертификатов

Правительство сегодня на внеочередном заседании проголосовало за продление срока действия ковид-сертификатов до 1 марта. Министерство здравоохранения анонсирует, что во вторник будет принято решение продлить срок действия сертификатов еще раз — до 1 апреля.

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Кабинет министров внес изменения в распоряжение о чрезвычайной ситуации в стране в связи с Covid-19. Ранее распоряжение предусматривало, что с 15 февраля вступает в силу требование о сроке действия "ковидных" сертификатов. То есть, распоряжение оговаривало, в какие сроки нужно сделать бустерную прививку для продления срока действия сертификата.

Правительство решило, что это решение вступит в силу только 1 марта. Срок продлен с учетом стремительного распространения Covid-19 в стране — в таких условиях многие люди, у которых после 15 февраля заканчивается срок действия сертификата о первичной вакцинации, не смогут получить бустерную дозу, так как инфицированы, являются контактными лицами и должны соблюдать изоляцию или карантин.

Сертификаты будут по-прежнему действительны для получения услуг и посещения мероприятий внутри страны, но не для поездок. Согласно нормам Европейского союза, срок действия сертификата о первичной вакцинации составляет 270 дней, и по истечении этого срока необходима бустерная вакцинация, чтобы сертификат был действительным.

В свою очередь для выполнения трудовые обязанностей достаточно сертификата, подтверждающего первичную вакцинацию.

Срок действия сертификатов также не распространяется на детей и подростков до 18 лет, так как бустерная вакцинация этой возрастной группы не проводится.