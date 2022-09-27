Правительство решило установить потолок цен на энергоресурсы

Кабинет министров во вторник, 27 сентября, внес поправки в Закон "О мероприятиях снижения чрезвычайного роста цен на энергоресурсов", введя дополнительные механизмы поддержки домашних хозяйств и предприятий в отопительном сезоне. Окончательное решение еще предстоит утвердить Сейму.

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На реализацию новых мероприятий поддержки потребуется финансирование в объеме 422,2 млн евро.

Поправки к закону, разработанные Министерством экономики, предусматривают дифференциацию поддержки централизованного теплоснабжения — тариф централизованного теплоснабжения с 68 евро до 150 евро за мегаватт-час (МВтч) будет компенсироваться государством в размере 50%.

Государство компенсирует 90% той части, которая превышает 150 евро за МВтч. Поддержка домохозяйств будет предоставляться автоматически в период с 1 октября текущего года по 30 апреля 2023 года. Общее финансирование, необходимое для оказания поддержки, составляет 87 миллионов евро.

Второй мерой поддержки домохозяйств станет определение единого порога цены на природный газ — для населения рыночная цена природного газа устанавливается идентичной цене регулируемого природного газа — 108,7 евро за МВтч. Разница между рыночной ценой и 108,7 евро за МВтч будет покрыта государственной компенсацией. Поддержка домохозяйств будет предоставляться автоматически путем перечисления компенсаций торговцам природным газом.

Период поддержки будет с 1 октября текущего года по 30 апреля 2023 года. Общее финансирование, необходимое для поддержки, составляет 10,89 млн евро.

Третьей мерой поддержки будет компенсация роста цен на электроэнергию для домохозяйств — фиксированная плата в размере 160 евро за МВтч будет применяться ко всем домохозяйствам за первые 100 киловатт-часов (кВтч) каждый месяц, а государство компенсирует оставшуюся разницу до рыночной цены.

Домохозяйство будет платить за потребление электроэнергии свыше 100 кВтч по цене, указанной в договоре купли-продажи электроэнергии. Если ежемесячное потребление электроэнергии домохозяйством превышает 500 кВтч, то он также получает пособие, причитающееся при использовании электроэнергии для отопления.

Поддержка домохозяйств будет предоставляться автоматически путем перечисления компенсаций торговцам электроэнергией. Период поддержки — с 1 октября текущего года по 30 апреля 2023 года. Общее финансирование, необходимое для оказания поддержки, составляет 67 миллионов евро.

Четвертая мера поддержки будет применяться ко всем юридическим лицам, предпринимателям, государственным и муниципальным учреждениям, образовательным учреждениям, больницам и т. д. Всем легальным юридическим пользователям государство компенсирует увеличение стоимости электроэнергии в размере 50% сверх цены на электроэнергию в размере 160 евро за МВтч.

Поддержка юридических лиц будет предоставляться автоматически путем перечисления компенсаций торговцам электроэнергией. Период поддержки — с 1 октября этого года по 31 марта 2023 года. Общее финансирование, необходимое для оказания поддержки, составляет 257 миллионов евро.

В Министерстве экономики добавили, что новая мера поддержки не будет дублировать поддержку, установленную для энергоемких производственных компаний. Поддержка, предусмотренная данным законом, будет применяться автоматически и позволит снизить стоимость электроэнергии, отражаемую в счете конечного потребителя.

Поддержка энергоемких перерабатывающих компаний будет применяться с учетом поддержки, применяемой на основании настоящего закона, то есть базовой ценой электроэнергии для поддержки энергоемких компаний будет цена, уплачиваемая энергоемкой компанией. после получения поддержки.

Администрирование системы поддержки будет обеспечивать Государственное бюро контроля строительства.