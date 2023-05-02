Правительство решило выделить 4 миллиона евро на уроки латышского языка для украинцев
Foto: LETA

Фонд общественной интеграции (SIF) объявил конкурс на сумму в 4 миллиона евро на проведение занятий латышского языка для жителей Украины, сообщила агентству LETA представительница SIF Илзе Сарканабола.

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Ссылаясь на большой спрос со стороны украинцев на изучение латышского языка, правительство решило выделить финансирование в размере 4 миллионов евро на реализацию курсов латышского языка.

Перераспределенное финансирование правительства предназначено для организации курсов латышского языка до 31 декабря, что позволит примерно 5300 гражданам Украины выучить латышский язык.

Цель конкурса — расширить круг поставщиков услуг по обучению латышскому языку, предоставив возможность подать заявку и тем, кто не подал заявки на конкурс, объявленный SIF в начале года.

Учебные заведения должны будут предоставить бесплатное обучение латышскому языку во всех регионах Латвии для совершеннолетних жителей Украины, в том числе невсоверщеннолетних со средним образованием, в объеме не менее 120 академических часов от уровня "А1" и выше в соответствии со знаниями человека.

Участники, успешно окончившие курс, получат возможность сдать экзамен на знание государственного языка (VISC), начиная с уровня "А2".

Подать заявки на проведение занятий можно до 12 часов 15 мая. Заявку может подать зарегистрированное в Информационной системе государственного образования, независимо от его юридического статуса или типа учреждения, которое работает в сфере развития сплочения общества, образования или социальной интеграции.

20 марта SIF объявил список одобренных учебных заведений открытого конкурса заявок "Уроки латышского языка для жителей Украины". С марта граждане Украины могут посещать бесплатные уроки латышского языка в 21 заведении на всей территории Латвии как очно, так и дистанционно, либо в гибридном режиме.

Фонд осуществляет финансируемую из госбюджета программу "Уроки латышского языка для жителей Украины" с 2022 года. В результате конкурсной программы, реализованной SIF в прошлом году, был заключен 31 договор с организациями, предоставляющими уроки латышского языка во всех регионах Латвии.

Уроки латышского языка посещали в общей сложности 3507 человек. В свою очередь, с марта этого года по 27 апреля к обучению приступили уже 2120 человек.

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