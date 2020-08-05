Правительство решит, какую помощь оказать пострадавшему от взрыва Ливану
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На следующей неделе Кабинет министров примет решение об оказании помощи Ливану после взрыва в Бейруте, сообщает LETA. Заседание Кабмина пройдет 11 августа.

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Еврокомиссия приняла решение отправить в Бейрут 100 пожарных с машинами, собаками и экипировкой для поисковых работ. В операции будут участвовать Чехия, франция, Германия, Польша и Нидерланды, ожидается, что присоединятся и другие страны. Кроме того, ЕС поможет Ливану подсчитать убытки от трагедии.

Во вторник в результате мощного взрыва в порту Бейрута погибло более 100 человек, ранено около 4000, еще 100 пропали без вести. Взрывной волной выбило окна в радиусе нескольких километров.

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