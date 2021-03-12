Правительство сегодня должно принять решение о новых ограничениях из-за Covid-19
Foto: LETA

Сегодня правительство примет решение о дальнейшем сценарии стабилизации эпидемиологической ситуации. Заседание Кабинета министров начнется в 15 часов.

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В четверг на заседании правительства планировалось принять решение об изменениях ограничений, в том числе о необходимости дистанционной работы в государственных и муниципальных учреждениях и частных компаниях, а также о допустимом количестве пассажиров в общественном транспорте.

Однако во время заседания премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил перерыв, после чего сообщил, что во включенных в повестку заседания вопросах есть "существенные недостатки".

Как указал премьер, во вторник было принято решение с 17 марта разрешить полеты в третьи страны, а на заседании в четверг планировалось утвердить меры контроля за тем, чтобы возвращающиеся из-за рубежа жители Латвии соблюдали ограничения.

Однако Министерство экономики не подготовило предложения о контроле соблюдения ограничений въезжающими из третьих стран лицами.

На следующей неделе принимать решение по этому вопросу будет уже поздно, поэтому министр призвал вернуться к этой дискуссии в пятницу.

Предложения по мерам контроля до сегодняшнего заседания должна разработать группа оперативного управления.

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LETA

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Министерство экономики Коронавирус Кабинет министров Кришьянис Кариньш Правительство
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