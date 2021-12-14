Правительство, скорее всего, не продлит после 11 января режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19

Об этом на заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сообщила парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня ("Новое Единство"). Чрезвычайную ситуацию правительство объявило 9 октября, срок действия — до 11 января.

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Эвика Силиня пояснила, что сейчас ожидаются заключения специалистов об эпидемиологической ситуации в стране. Однако, если правительство не продлит действие ЧС после 11 января, то это означает, что Латвия вернется в тот же юридический режим, который ранее был установлен Законом "Об управлении распространением инфекции Covid-19" и соответствующими правилами Кабинета министров.

Эти нормативные акты регулируют жизнь в разных зонах и режимах для вакцинированных и невакцинированных.

Сейчас двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снизился до 501,1 случая на 100 тысяч жителей. По сравнению с осенними пиковыми показателями снизилась нагрузка на больницы, снижаются смертность и заболеваемость.