Правительство согласилось сбалансировать нагрузку учителей и повысить ставки зарплат

После достижения договоренности с с профсоюзом, представляющим педагогов (LIZDA) Кабинет Министров в субботу на внеочередном заседании принял информационный доклад, подготовленный Министерством образования и науки (МОН) о балансировании нагрузки педагогов и повышении ставки, Об этом агентству LETA сообщили в в Министерстве образования.

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С 1 января 2023 года размер средней целевой дотации на одного учащегося для учителей основного и среднего образования увеличат с 115 евро до 127 евро.

Как пояснили в министерстве, основная цель предложения — сбалансировать рабочую неделю учителей, обеспечив распределение нагрузки 65% и 35%. С 1 сентября 2023 года предлагается перейти с 30-часовой рабочей недели на 36-часовую рабочую неделю так, чтобы учителям оплачивались как контактные часы, так и время для выполнения других обязанностей.

Минимальная ставка брутто-зарплаты для учителей будет пропорционально увеличена с 900 до 1080 евро.

Для воспитателей дошкольных учреждений с 1 января 2023 года средний размер целевой дотации на ребенка увеличат с 82 евро до 90 евро, а минимальную ставку увеличат до 1070 евро. С 1 сентября 2023 года их рабочая нагрузка составит 34 часа для проведения занятий и шесть часов для выполнения других обязанностей.

В профессиональном образовании предусматривается сбалансировать нагрузку педагогов, при этом сохранив за педагогом право выбирать объем нагрузки, которая не превышает нагрузку в 40 часов, определенную Законом о труде. Это потребует дополнительного финансирования в размере 11% по сравнению с субсидией на зарплату педагогов профессионального образования в этом году и позволит увеличить время для выполнения других обязанностей с двух до четырех часов.

Директор образовательного учреждения, получая дополнительное финансирование на зарплату учителей, сможет сохранить месячную норму зарплаты учителя в действующем размере и оплачивать учителям дополнительные часы за выполнение других, ранее не оплачиваемых обязанностей. Таким образом учителя будут выполнять тот же объем работы, что и раньше, но получать более высокую зарплату, отмечают в министерстве.

Если педагог отрабатывает установленный законом максимум 40 рабочих часов в неделю, но рабочая нагрузка не сбалансирована, руководитель образовательного учреждения может нанять дополнительных педагогов. В таком случае учителям будут платить столько же или больше, но работать они будут меньше.

А если у руководителя образовательного учреждения нет возможности нанять дополнительных педагогов, есть возможность сохранить текущую нагрузку учителя, но увеличить зарплату. Таким образом, учитель будет получать более высокую зарплату за имеющийся объем работы, считают в Минобрнауки.

Министерство планирует увеличить финансирование на 59 176 925 евро в 2023 году и в дальнейшем на 60 256 516 евро ежегодно для всех областей образования, кроме высшего образования. Дополнительное финансирование будет выделено, чтобы устранить риски чрезмерной нагрузки на учителей, оплачивая их дополнительные обязанности.

В субботу правительство также поддержало предложение Минобразования выделить из государственного бюджета на непредвиденные расходы 3,7 млн ​​евро, чтобы обеспечить доступность учебных материалов из цифровых платформ.

В ближайшем будущем ученики и преподаватели смогут использовать платформы цифрового обучения soma.lv, maconis.lv и uzdevumi.lv, а на этапе среднего образования – ресурсы letonika.lv, Ebsco или Britannica для доступа к исследованиям и более углубленному контенту.

До 1 декабря этого года министерство также разработает и представит правительству график повышения минимальных зарплат педагогам в период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Уже сообщалось, что Кабинет министров и Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) договорились о компромиссе в улучшений условий труда педагогов, поэтому запланированная на 19 сентября забастовка не состоится