Правительство упростило порядок посещения церквей для людей без ковид-сертификатов

Во вторник, 21 декабря, Кабинет министров расширил возможности посещения церквей для людей, у которых нет ковид-сертификата.

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С поправками к постановлению о чрезвычайной ситуации правительство поддержало то, что не более десяти посетителей в помещениях могут одновременно присутствовать в религиозных местах без ковид-сертификата. На каждого посетителя должно быть отведено не менее 15 квадратных метров общественного пространства, обязательно использование респираторов FFP-2.

Также предусмотрено, что религиозная организация предоставляет респиратор FFP-2 каждому посетителю перед входом в место религиозной деятельности. Эти респираторы закупаются самой религиозной организацией, и проект постановления не предусматривает поддержки для обеспечения необходимого финансирования их покупки.

В то же время необходимо будет обеспечить, чтобы собрание в эпидемиологически безопасной среде не происходило одновременно с мероприятием, где не нужны ковид-сертификаты.

Впредь максимальное количество посетителей религиозных мест не будет включать духовный и вспомогательный персонал, который исполняет свои обязанности. То есть, одновременно в религиозном месте смогут находиться не более 10 посетителей без действующего ковид-сертификата.

Минздрав отмечает, что посещение религиозных мест для части общества играет важную роль, является элементом образа жизни и источником личного эмоционального благополучия.

"Важно подчеркнуть, что возможность посетить место религиозной деятельности является одной из форм свободы вероисповедания как выражение основных прав человека и очень значимо", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее были разрешены индивидуальные посещения религиозных объектов без ковид-сертификата, если они были ограничены по времени. Каждому посетителю было разрешено находиться в церкви не более 15 минут и предоставлялись не менее 15 квадратных метров площади, нужно было носить маски для лица. Собрания в эпидемиологически безопасной среде не могли проводиться одновременно с индивидуальными посещениями без предъявления ковид-сертификата.