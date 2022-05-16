Правительство устояло. AP! и НО симметрично теряют по министру, но сохранят контроль над министерствами

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил, что экс-глава МВД Мария Голубева (Attīstībai/Par!) поступила ответственно, уйдя в отставку после событий 9-10 мая. Национальное объединение за свой ультиматум тоже поплатится должностью — в течение двух дней пост должен оставить министр экономики Янис Витенбергс.

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Кариньш, отвечая на вопрос журналистов, была бы отправлена в отставку Голубева, если бы не ультиматум Нацобъединения, ответил, что после произошедшего 9 и 10 мая министр должна была в любом случае взять на себя политическую ответственность. При этом Кариньш сказал, что с уважением относится к решению Голубевой.

В то же время премьер-министр дал понять, что действия Нацобъединения расценивает как политический ультиматум с элементами шантажа, что тоже нельзя было оставлять без внимания. Кариньш отметил, что отзыв министра от Нацобъединения — это выход из сложившейся ситуации.

Глава правительства рассказал, что Национальному объединению было дано право самому выбрать, каким министром оно готово пожертвовать. Ответ не был дан, и Кариньш сам принял решение отправить в отставку министра экономики, поскольку он последним представителем Нацобъединения (Витенбергс был ставленником KPV.LV, но присоединился к Нацобъединению, сохранив пост).

В течение двух дней Витенбергс может уйти сам или же Кариньш подпишет соответствующее распоряжение.

Исполняющим обязанности главы МВД временно стал министр обороны Артис Пабрикс (АР!).

Кариньш призвал и Attīstībai/Par!, и Национальное объединение назвать новые кандидатуры на должности министра внутренних дел и министра экономики. Обе политических силы сохраняют контроль над министерствами, речь идет только о смене министров. По словам премьера, новые министры могут быть утверждены Сеймом в ближайший или последующий четверг.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс не согласился с премьером в том, что возглавляемая им политическая сила выступала именно с ультиматумом. Дзинтарс не уверен, что решение об отзыве министра экономики будет способствовать стабильности правительства. Однако никаких новых требований и демаршей со стороны Нацобъединения все же не последовало.

Министр окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (АР!) назвал работу Марии Голубевой успешной, упомянув о том, что будучи главой МВД, она решала вопросы повышения зарплат работникам системы внутренних дел, занималась разрешением миграционного кризиса на латвийско-белорусской границе. Плешс отметил и то, что 13 мая на Ратушной площади не состоялось несанкционированное мероприятие против сноса памятника в Пардаугаве, напротив, была задержана лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок. Однако, из слов Плешса, следовало, что жертва Голубевой ради стабильности Кабинета министров принята.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заверил, что сегодняшнее заседание коалиционного совета прошло конструктивно, и партнеры нацелены на сотрудничество.