Правительство уточнило, как должно происходить размещение и питание для беженцев из Украины

В субботу вечером правительство приняло четкие правила того, как должно обеспечиваться размещение и питание людей, бежавших из Украины от войны.

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Согласно правилам, услугой по размещению считается обеспечение жилья для мирных жителей Украины на срок до 90 дней. А питание — это обеспечение жителей Украины общественным питанием на срок до 90 дней, если существует такая необходимость. При этом учитываются индивидуальные потребности каждого жителя. Обе услуги должны предоставлять самоуправления, процесс координирует Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Государственным пограничным контролем.

Самоуправление покрывает расходы на размещение и питание в 100% объеме. Размещение должно обходиться не более, чем 20 евро в сутки на человека, если в самоуправлении доступны места для ночлега. Если нет, эта сумма может быть больше — в таком случае самоуправление должно написать подтверждение, что в данный момент не было доступного жилья стоимостью до 20 евро.

Запрос на финансирование, которое покроет расходы самоуправлений, должно будет подготовить Министерство защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM), средства будут выделены из государственного бюджета.

По примерным расчетам, всего планируется разместить до 10 тысяч человек.

Предположительный бюджет на размещение людей из Украины — 27 миллионов евро. Так как пока еще неизвестно число жителей, которым нужна поддержка, на данный момент запрошено 50% от предполагаемого бюджета — 13,5 миллионов евро.

Уже сообщалось, что возможности самоуправлений стремительно сокращаются, поэтому необходимо решение правительства о компенсации для самоуправлений.

До пятницы в Государственную пожарно-спасательную службу с просьбой о размещении и питании обратились 1810 жителей Украины.