Правительство уточнило условия для получения семейного обучения

Во вторник правительство утвердило подготовленный Министерством образования и науки проект "Порядок, в котором осуществляется прием учащихся на общеобразовательные учебные программы и отчисление, а также обязательные требования для перевода учащегося в следующий класс". В проекте предусмотрен ряд поправок.

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Одна из поправок уточняет количество консультаций и оценку учебных достижений ребенком, который получает образование в семье. Например, указано, что не реже, чем раз в месяц родители могут получить консультацию педагога-предметника, в свою очередь, учебное заведение обязано оценивать достижения ребенка не реже, чем два раза в семестр. Также сказано, что учебное заведение обеспечивает родителям возможность самостоятельно ознакомиться с планом и содержанием учебной программы и уроков.

Основываясь на письменном заявлении родителей, директор после согласования вправе издать указ о том, что на этапе основного обучения (1-6 класс), ребенок имеет право освоить материал учебной программы в семье и за достижения ребенка ответственность несут родители. Семья обеспечивает необходимую для обучения среду и поддержку, а учебное заведение консультирует родителей и оценивает достижения учащегося в течение года. Так как до этого число консультаций и оценка достижений ребенка имели расплывчатую формулировку, настоящими поправками эти моменты уточнены.

По данным Государственной информационной системы образования, в 2021/2022 на семейном обучении находятся 209 детей.

Также поправки оговаривают прием в школы сирот, обязательные требования для перевода следующий класс, а также поддержку для реэмигрантов.