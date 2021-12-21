Правительство утвердило изменения порядка распределения целевых дотаций на оплату труда педагогов

Со следующего года объем целевой дотации на оплату труда педагогов за число школьников будет выделяться самоуправлениям, которые уже сами будут заниматься распределением финансирования, решил Кабинет министров.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Правительство поддержало новую модель финансирования заработной платы "Учитель в самоуправлении". Министерство образования и науки (МОН) рассчитывает целевую дотацию для муниципалитета исходя из количества учащихся, числящихся в Государственной информационной системе образования в каждом самоуправлении, который умножается на одного ученика, какой-либо из пяти региональных коэффициентов, коэффициента вида программы или формы обучения.

В свою очередь, уже самоуправления будут распределять рассчитанную целевую дотацию общеобразовательным учреждениям на заработную плату учителей в соответствии с разработанной и утвержденной самоуправлением процедурой распределения целевой дотации с учетом минимальной ставки заработной платы учителей в размере 900 евро с 1 сентября 2022 года.

По мнению Министерства образования, в этой модели есть реальные возможности для увеличения соотношения учителей и учеников. Это означает, что муниципалитету придется разработать свою собственную стратегию по обеспечению и управлению качеством образования и поддержанию школьной сети.

Министерство образования и науки указывает, что указанная сумма целевой дотации на ученика в месяц в группе 1-6 классов составляет 126 евро, в группе 7-9 классов — 162 евро, в группе 10-12 классов — 172 евро. Целевой размер стипендии на одного дошкольника в возрасте от пяти до шести лет составляет 106 евро в месяц.

Для реализации этой модели в следующем году потребуется дополнительное финансирование из государственного бюджета в размере 2,5 млн евро.

По расчетам Министерства образования и науки, для реализации модели "Учащийся в самоуправлении" с 1 сентября следующего года потребуется 12,37 млн евро, в 2023-2024 годах — 37,1 млн евро ежегодно.