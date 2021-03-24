Правительство утвердило изменения в государственном семейном пособии
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С 2022 года будет введен новый размер и порядок выплаты государственного семейного пособия. Впредь оно будет зависеть от числа детей и будут отменены доплаты, сообщает Министерство благосостояния.

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Согласно подготовленному министерством законопроекту, пособие за одного ребенка в возрасте от одного года до 20 лет составит 25 евро. За двоих детей семья получит 100 евро в месяц, за троих - 225 евро в месяц. За четвертого и всех последующих детей будут дополнительно выплачивать 100 евро в месяц.

В Минблаге сообщили, что в нынешней системе семья с тремя детьми получает 134,28 евро в месяц, а в новой системе пособие вырастет на 90,72 евро.

“В 1992 году [государственное семейное пособие] ввели в размере 8 лат и позже пересчитали в 11,38 евро”, - сказала министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV, ЗЧЛ), указав, что это одно из пособий, которое не пересматривалось со времен латов. Министр уверена, что пособие поможет поднять рождаемость.

Законопроект ещё должен рассмотреть и одобрить Сейм.

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