Правительство утвердило Карклиню исполняющей обязанности генерального директора VID

Во вторник, 20 сентября, правительство утвердило заместителя генерального директора Службы государственных доходов (VID, СГД) Индру Карклиню исполняющей обязанности генерального директора СГД на время отстранения от должности Иевы Яунземе.

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Карклиня приступит к выполнению обязанностей в новой дожности 20 сентября.

Как уже сообщалось, 15 сентября министр финансов Янис Рейрс отстранил Яунземе от должности на время расследования дисциплинарного дела.

В Министерстве финансов порталу Delfi сообщили, что распоряжение издано на основании доклада о служебной проверке, а также в связи с недавними заявлениями Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) о задержаниях в Таможенно-финансовой полиции VID. Также основанием стали задержания работников в Управлении внутренней безопасности VID.

"Задержана организованная преступная группа, которая состоит из работников VID высокого уровня. Задержанные, к которым суд применил арест, не инспекторы низкого уровня или какой-то отдельный таможенник, это должностные лица высокого уровня, которые работают под прямым руководством директора, который в свою очередь напрямую подчиняется генерального директору", — заявил министр финансов.

Рейрс подчеркнул, что преступления, за которые задержаны эти чиновники, являются самыми тяжкими, которые может совершить должностное лицо. "В такой ситуации немыслимо, чтобы учреждение могло сделать вид, что ничего не произошло, и продолжать спокойно работать", — сказал министр.