Правительство утвердило меры поддержки бизнеса и работников, пострадавших из-за вспышки Covid-19

Кабинет министров одобрил разработанный Минфином законопроект о мерах устранения последствий в связи с распространением вызываемой новым коронавирусом болезни Covid-19, который включает широкий список мер государственной поддержки, в том числе выплату работникам пособий за простой.

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Окончательное решение по законопроекту должен принять Сейм.

Цель законопроекта - реализовать меры по устранению угрозы государству, ввести особые механизмы поддержки, а также определить кризисные расходы, прямо связанные с ограничением распространения Covid-19.

Предполагается, что Кабинет министров установит отрасли, нуждающиеся в поддержке.

Согласно законопроекту, предприятия этих отраслей будут иметь право просить о продлении срока уплаты налогов. Заявление должно быть подано не позже чем через два месяца после наступления срока платежа или дня вступления закона в силу. Служба госдоходов (VID) будет иметь право распределить налоговый платеж или отложить его на срок до трех лет, учитывая историю сотрудничества конкретного налогоплательщика с VID. Информация о предприятии, договорившемся об отсрочке по уплате налогов, не будет размещена в базе налоговых должников.

Также предусмотрено, что за 2020 год субъектам хозяйственной деятельности не нужно будет обязательно вносить авансовые выплаты подоходного налога с населения.

Предприятия наиболее затронутых кризисом отраслей смогут использовать такие инструменты поддержки, как кредитные гарантии и ссуды для кризисных решений, предоставлением которых будет заниматься финансовое учреждение Altum.

Предусмотрено, что государственные и муниципальные учреждения и предприятия на время действия закона могут освободить от арендной платы или уменьшить ее для предприятий из затронутых кризисом отраслей. В случае, если в этих отраслях работодатель не обеспечивает работника работой, зарплата работника будет компенсирована в размере до 75%, но не более 700 евро.

В рамках программы гарантирования обязательств будет предоставлена поддержка в размере около 100 млн евро. Размер гарантии будет составлять до 50%, а ее максимальная сумма - до 5 млн евро на одну компанию. Гарантии будут предоставляться в отношении таких обязательств, как инвестиционные кредиты и финансовый лизинг, при этом кредитная организация будет откладывать выплаты по основному долгу на срок до 2 лет.

Для кредитов на финансирование новых оборотных средств будет предоставлена поддержка в размере около 100 млн евро. Максимальная сумма в рамках этой программы составит до 1 млн евро на одну компанию, а максимальный срок - 3 года.

Законопроект также предусматривает, что VID в ряде случаев вернет утвержденную переплату налога на добавленную стоимость.

Кроме того, до 1 сентября 2020 года кредиторам будет запрещено подавать заявки о процессе неплатежеспособности юридического лица.

В свою очередь компании, подпадающие под действие закона о годовых отчетах и консолидированных годовых отчетах, смогут подать годовой и консолидированный отчеты за 2019 год на три месяца позже установленного срока. Общества или фонды и религиозные организации будут иметь право подать годовой отчет за 2019 год до 31 июля 2020 года.

В дальнейшем Кабинет министров может ввести и ряд других мер поддержки для пострадавших от кризиса отраслей.