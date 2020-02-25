Правительство утвердило Национальный план развития Латвии на 2021-2027 годы

Кабинет министров утвердил разработанный Межведомственным координационным центром (МКЦ) проект Национального плана развития на 2021-2027 годы (НПР2027) в окончательной редакции.

НПР2027 поддержали все министры, однако министр экономики Ральф Немиро, министр земледелия Каспар Герхардс, министр внутренних дел Сандис Гиргенс и министр юстиции Янис Борданс пожелали добавить к протоколу заседания правительства свои особые мнения.

Таким образом, НПР2027 будет направлен на рассмотрение в Сейм.

План состоит из четырех стратегических разделов — равные возможности, производительность и доходы, социальное доверие и региональное развитие.

Как ранее сообщил директор МКЦ Петерис Вилкс, для реализации включенных в НПР2027 целей и мероприятий необходимо 14,5 млрд евро.

По словам Вилкса, основным источником финансирования НПР2027 будут средства Европейского союза (ЕС), точный объем которых пока не известен. По самым осторожным прогнозам, в следующем периоде планирования фондов ЕС в рамках политики сплочения Латвии может быть выделено 5,4 млрд евро, из фонда сельского и рыбного хозяйства — 3,7 млрд евро, а за получение финансирования по отдельным программам фондов ЕС придется конкурировать с проектами других стран.

В свою очередь из госбюджета на реализацию НПР2027 в течение следующих семи лет может быть направлено 2,2 млрд евро, что, по словам Вилкса, также является осторожным прогнозом. Часть средств для реализации плана будет выделена из бюджетов самоуправлений, других финансируемых из-за рубежа программ. Также планируется привлекать софинансирование со стороны бизнеса.

Наибольшая часть или 49% общего планируемого финансирования НПР2027 предусмотрена для реализации мероприятий по развитию качественной жизненной среды и территориальному развитию, куда включен также проект "Rail Baltica".