Правительство утвердило нового начальника Госполиции
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Правительство утвердило начальника управления уголовного розыска Госполиции Арманда Рукса в должности начальника Госполиции.

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Закон предусматривает, что глава Госполиции назначается министром внутренних дел на срок пять лет после утверждения соответствующей кандидатуры Кабинетом министров.

6 июля этого года Рукс был назначен начальником управления уголовного розыска Госполиции, а 12 августа ему было присвоено звание полковника.

В 2011 году Рукс получил степень магистра права в Латвийской полицейской академии.

Рукс проработал на различных должностях в системе МВД более 24 лет.

Рукса на должность начальника Госполиции выдвинул министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

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LETA

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LETA

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