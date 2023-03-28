Правительство утвердило поправки о подаче коллективных исков потребителей
Foto: LETA

Кабинет министров во вторник, 28 марта, утвердило поправки к закону о правах потребителей и гражданско-процессуальному закону, которые вводят в Латвии новый процессуальный механизм для коллективных исков потребителей.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает Министерство экономики, новые нормы обеспечат высокий уровень защиты прав потребителей и облегчат рассмотрение дел в суде, чтобы получить компенсацию за ущерб. Часто потребители предпочитают не обращаться в суд с индивидуальными исками, поскольку это дорого, сложно, занимает много времени и ставит потребителя в неравное положение по сравнению с производителем, торговой компанией или поставщиком услуг и имеющимися у них ресурсами.

Глобализация и дигитализация увеличили вероятность того, что одно нарушение со стороны производителя, продавца или поставщика услуг может нанести ущерб большому количеству потребителей. Коллективный иск означает, что потребителям, которым был нанесен ущерб в результате нарушения, не придется подавать индивидуальные иски в суд, а от их имени может быть подан общий иск объединением потребителей, которому Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) присвоил статус квалифицированного органа.

ЦЗПП уже в настоящее время выполняет функции по защите прав потребителей, однако действующие нормы дают учреждению право выявлять и прекращать нарушение, но не предусматривают возможности получения потребителями компенсаций — для этого они должны подавать индивидуальные иски в суд.

Поправки к законам гарантируют, что квалифицированный орган по защите потребителей сможет не только обращаться в контрольный орган для предотвращения нарушений, но и подавать в суд коллективные иски от имени потребителей.

Новый механизм предусматривает, что пострадавший из-за недобросовестности производителя, торговца или поставщика потребитель должен выразить желание присоединиться к коллективному иску. Квалифицированный орган будет информировать потребителей о возможности присоединиться к коллективным искам, чтобы охватить как можно больше потребителей. Коллективный иск может быть подан, если к нему готовы присоединиться не менее пяти потребителей.

Соответствующие поправки к законам еще должен утвердить Сейм.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Будни курьера — какие они?
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит