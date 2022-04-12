Правительство утвердило программу стабильности Латвии на 2022-2025 годы
Foto: Valsts kanceleja

Во вторник Кабинет министров утвердил представленную Министерством финансов программу стабильности Латвии на 2022-2025 годы.

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Латвийская программа стабильности является одним из элементов в цикле подготовки ежегодного законопроекта о государственном бюджете и законопроекта о среднесрочных рамках бюджета и включает макроэкономические прогнозы на 2022, 2023, 2024 и 2025 годы, фискальные прогнозы и цели общегосударственного бюджетного баланса.

Программа стабильности включает два сценария: февральский, подготовленный до вторжения России на Украину, и обновленный мартовский сценарий, учитывающий влияние войны.

Как указал министр финансов Янис Рейрс, программа стабильности — своего рода "снимок" текущей ситуации, или фискальные рамки на период с 2023 по 2025 гг. Решения о заполнении фискального пространства будут приниматься в ходе работы над бюджетом на 2023 год.

Рейрс отмечает, что в 2023 году Латвия будет готова при необходимости финансово отреагировать на текущую ситуацию, энергетические вызовы и вступить в борьбу с новым витком пандемии "Covid-19". Фискальная стратегия также дает возможность быстро принимать решения о выделении средств на инвестиции в оборону и внутреннюю безопасность.

После спада на 3,8% в 2020 году из-за кризиса в связи с "Covid-19" экономика Латвии быстро восстановилась в 2021 году, а ее валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Министерство финансов указывает, что объем государственной поддержки для смягчения последствий "Covid-19" в 2020 году составил 1,3 млрд евро — 4,3% ВВП, но в 2021 году объем поддержки как предприятиям, так и работникам уже достиг 2,3 млрд евро (6,9% ВВП).

Благодаря государственной поддержке и тому, что предприятия сумели адаптироваться к кризису, во втором квартале 2021 года экономика Латвии уже вернулась на докризисный уровень, соответствующий четвертому кварталу 2019 года.

Согласно мартовскому сценарию, ВВП в этом году вырастет на 2,1%, при этом экономический рост в 2023 году ускорится до 2,5%, что на 1,9 и 1,4 процентных пункта ниже февральского прогноза. В 2024 и 2025 годах рост ВВП прогнозируется на уровне 3,3% и 3,4% соответственно.

По мартовскому сценарию инфляция потребительских цен в 2022 году достигнет 8,5%, в основном за счет роста цен на энергоносители и продукты питания. Давление потребительских цен будет ощущаться и на другие группы товаров и услуг.

Следует принимать во внимание, что агрессия России на Украине и возможная эскалация войны, а также введение санкций против России, особенно в сфере энергетики, могут еще больше усилить рост потребительских цен в Европе, в том числе в Латвии, подчеркивает Министерство финансов.

По оценке Минфина, дефицит бюджета в 2021 году составил 7,2% от ВВП, что на 2,1 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось осенью 2021 года. В этом году при неизменной политике он снизится до 6,5% ВВП, но в ближайшие годы будет снижаться более быстрыми темпами — до 2,4% ВВП, 1,8% ВВП и 0,9% ВВП в 2023-2025 гг. соответственно.

Фискальная стратегия программы стабилизации предусматривает постепенное ежегодное сокращение государственного структурного дефицита с 0,5% до 1% ВВП. Меры по смягчению последствий кризиса из-за "Covid-19", компенсационные меры в связи с повышением цен на энергоносители и увеличение инвестиций в оборону и внутреннюю безопасность в фискальной стратегии рассматриваются как разовые меры и исключаются из баланса бюджета.

Дефицит общего государственного бюджета в результате фискальной стратегии на период 2023-2025 гг. прогнозируется на уровне 2,8% ВВП, 2,3% ВВП и 1,7% ВВП соответственно, а фискальное пространство — на уровне 0,4% ВВП, без учета разовых мер.

Увеличение финансирования обороны до 2,5% ВВП в 2025 году включено в сценарий неизменной политики программы стабильности.

При разработке законопроекта о государственном бюджете и законопроекта о среднесрочных рамках бюджета Кабинет министров в августе повторно рассмотрит обновленные макроэкономические и бюджетные прогнозы, уточненные цели баланса бюджета и расчет фискального пространства.

Ежегодно в апреле все страны Европейского союза (ЕС) представляют свои программы стабильности (конвергенции) Европейской комиссии: в них содержатся макроэкономические и бюджетные прогнозы на ближайшие годы. На основе этих документов Еврокомиссия оценивает состояние государственных финансов и их соответствие условиям фискальной дисциплины ЕС и дает конкретные рекомендации, которые должны учитываться государствами-членами при формировании национальных бюджетов.

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