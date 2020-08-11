Правительство утвердило строительство Кекавской окружной дороги

Во вторник правительство поддержало строительство Кекавской окружной дороги как первый значительный индустриальный проект публично-частного партнерства, реализованный в Балтии по модели "проектируй-строй-содержи-финансируй", сообщил на пресс-конференции министр сообщения Талис Линкайтс.

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Четырехполосное шоссе с мостами и тоннелями будет, по словам Линкайтса, первым шагом к созданию "цивилизованной сети дорог в Латвии".

Объявлен закупочный конкурс, с победителем будет заключен договор публично-частного партнерства. Процедура закупки начата еще в 2018 году, и уже получен ряд предложений. В ближайшие три дня будет известен победитель.

Кекавская окружная дорога будет участком шоссе Рига-Бауска-Литовская граница (А7) от километра 7,78 до 25-го километра. Длина окружной дороги будет около 100 километров, 12,22 километра из них дорога будет четырехполосной (две полосы в каждую сторону, 5,36 километров — двухполосной, еще 20,7 км займут путепроводы и параллельные пути.

Также будут построены два тоннеля, шесть мостов и путепроводов, 10 круговых перекрестков, два пешеходных моста, пешеходные тоннели и 6,5 километров шумовых заграждений.

Расходы на строительство одного километра составят около 1,23 миллиона евро без НДС. Для сравнения, при строительстве Саулкрастовской окружной дороги один километр строил 1,25 миллионов евро.

Расходы на покупку земли, по которой будет проходить дорога, составили 4,6 миллиона евро.