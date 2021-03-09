Правительство в дальнейшей борьбе с Covid-19 поддержало сценарий А

Из двух сценариев, предложенных для стабилизации эпидемиологической ситуации, правительство концептуально поддержало более умеренный сценарий А, при котором работникам государственного управления и частного сектора придется работать удаленно, а производственным предприятиям разрешено работать очно.

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Второй предложенный сценарий — D — предусматривал более строгие ограничения, или локдаун. Окончательное решение по сценарию А планируется принять на заседании правительства в четверг, 11 марта.

Хотя вариант C, который направлен на ослабление ограничений, не рассматривался, его назвали наиболее адекватным министр образования и науки Илга Шуплинска и министр благосостояния Рамона Петравича. Обе они вместе с коллегами в итоге поддержали вариант А.

Руководитель группы по оперативному управлению, директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис призвал министров поддержать вариант А, который мог бы вступить в силу уже со следующей недели. Он заявил, что, если вариант А улучшит эпидемиологическую ситуацию в течение трех недель, можно будет принять решение о постепенном открытии экономики. В случае, если заболеваемость Covid-19 возрастет, то правительство должно выбрать вариант D, который предусматривает более строгие ограничения.

Сценарий А предусматривает введение для уменьшения распространения вируса удаленной работы. В то же время производственные предприятия, на которых в целом работает около 221 тыс. человек или 25% работающих в стране, продолжат работать очно. При этом должно быть обеспечено максимальное дистанцирование работников и сменная работа.

В других секторах очная работа будет разрешена только с разрешения главы учреждения, а очные услуги могут предоставляться только по предварительной записи.

Каждому работнику предлагается предоставить поддержку в размере 60 евро для удаленной работы, и эта сумма не будет облагаться подоходным налогом с населения.

Сценарий A предусматривает запрет на посещение общественных мест, предоставление номера в гостинице при положительном результате теста на Covid-19, расширение доступности программы размещения в гостиницах (компенсация 80% затрат, включая питание) и обеспечение строгого контроля за инфицированными и контактными лицами.

Сценарий А предусматривает снижение максимального количества пассажиров в общественном транспорте до 30% вместимости, а также отмену платы за муниципальные парковки для частного транспорта.

Этот сценарий включает в себя широкое тестирование и целенаправленный скрининг для быстрого выявления очагов Covid-19.

Сценарий А предусматривает, что детские сады будут открыты только для детей тех родителей, которые не могут работать удаленно.

Также планируется своевременно подготовить стратегию смягчения ограничений и безопасного постепенного открытия секторов экономики.