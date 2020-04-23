Правительство вложит почти 50 млн евро в основной капитал аэропорта "Рига"

Кабинет министров сегодня решил увеличить основной капитал аэропорта "Рига" на 49,91 млн евро, сообщает LETA.

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Помимо прочего, в распоряжении предприятия останутся дивиденды в размере 4, 51 млн евро.

Министерство сообщения считает, что это поможет аэропорту преодолеть кризис, вызванный пандемией. Министр сообщения Талис Линкайтс (НКП) указал, что аэропорт "Рига" является главный региональным центром сообщения, а также аэропорт управляет стратегически важной инфраструктурой государственного значения.

Как уже сообщалось, 17 марта в Латвии были прекращены международные пассажирские перевозки. Это привело к тому, что работа аэропорта "Рига" практически остановилась. На данный момент основной капитал аэропорта составляет 28,61 млн евро, а с поддержкой государства он вырастет до 78,52 млн евро.