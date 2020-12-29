Правительство ввело комендантский час на выходных
Foto: LETA

Правительство ввело комендантский час на выходных. С 31 по 4 января и 8-10 января с 22:00 до 5:00 все должны находиться дома. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Кариньш назвал это ограничение brīvdienu mājsēdis ("сидение дома на выходных"). По его словам, за последнюю неделю каждый день от коронавируса умирает в среднем 17 человек, и это нужно остановить.

Режим чрезвычайной ситуации продлен до 7 февраля.

Министр здравоохранения призвала провести "тихие выходные" за изучением информации о вакцинах и напомнила, что в больницах борются за свою жизнь более 1000 больных.

Новость будет дополняться.

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