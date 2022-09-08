Правительство ввело ограничения на въезд в Латвию граждан России через сухопутную границу

Правительство Латвии ввело ограничения на въезд граждан России через внешнюю границу Европейского союза. Это решение ограничивает въезд граждан Российской Федерации, обладателей краткосрочных Шенгенских виз, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

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Как сообщалось, Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились об общем региональном подходе, выразив "политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС". Соответствующее заявление приняли в четверг премьер-министры четырех стран.

Постановление латвийского правительства предусматривает, что гражданам России, получившим визу по гуманитарным причинам, въезд в Латвию будет разрешен.

МИД указывает, что угроза безопасности Латвии со стороны России, которая может привести к ухудшению ситуации с внутренней безопасностью, заставляет ввести ограничения на въезд российских граждан в Латвию и ограничить поездки с несущественными целями, например, туризм и отдых.

Новое регулирование будет предусматривать ряд исключений. В том числе, въезд не будет запрещен политически преследуемым лицам или в случаях других гуманитарных ситуаций. Въезд будет разрешен обладателям вида на жительство Европейского Союза, страны Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации или долгосрочной визы государства-члена Шенгенского соглашения.

Также въезжать смогут лица, являющиеся членами семей (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки) граждан Латвии, а также стран ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, лица, осуществляющие международные грузовые или пассажирские перевозки, моряки, лица, получившие визу по гуманитарным соображениям, например, чтобы навестить тяжелобольного родственника или присутствовать на похоронах.

Въезжать в Латвию смогут сотрудники аккредитованных дипломатических миссий России и члены их семей, дипломатические курьеры или курьеры ad hoc, а также лица, направляющиеся в посольство России в Латвии с краткосрочной миссией для оказания технической поддержки.

Въезд разрешен сотрудникам российских дипломатических представительств, следующим через территорию Латвии транзитом для выполнения служебных функций, в том числе членам их семей, и лицам, следующим через территорию Латвии транзитом и направляющимся в краткосрочную командировку для оказания технической поддержки в посольстве России.

Как сообщалось, дипломатические и консульские представительства Латвии за границей с 25 февраля прекратили прием заявлений на получение виз от граждан России. Заявления принимались только в исключительных случаях, при наличии гуманитарных соображений, например, тяжелая болезнь или похороны близкого родственника, угроза личной безопасности, а также от членов семей граждан Латвии и других стран ЕС.

Постановление правительства вступит в силу 19 сентября и будет действовать до 30 июня следующего года.