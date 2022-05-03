Правительство выделило 100 000 евро на закупку препарата против коронавируса Sotrovimab
Foto: Imago Images/Scanpix/LETA

Во вторник правительство выделило Министерству здравоохранения финансирование в размере 100 000 евро на покрытие расходов, возникших в связи с приобретением медикамента Sotrovimab против "Covid-19".

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Sotrovimab или Xevudy представляет собой моноклональное антитело, которое используется для предотвращения тяжелого заболевания взрослых и подростков после заражения коронавирусом.

В Минздраве пояснили, что в марте этого года министерству было поручено подать заявку на участие в совместной закупке препарата Sotrovimab в объеме 50 доз. В апреле 50 доз препарата были доставлены в Университетскую клиническую больницу им. Паула Страдиньша, которая в дальнейшем будет использовать препарат согласно показаниям, а также координировать его распределение другим медицинским учреждениям.

Финансирование планируется выделить из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные расходы".

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