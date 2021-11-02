Правительство выделило 140 млн евро на строительство Лиепайской тюрьмы
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Кабинет министров поддержад выделение 146,8 млн евро на строительство Лиепайской тюрьмы. Возведение новой тюрьмы предусматривает Концепция развития инфраструктуры мест заключения.

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Решение предусматривает, что Министерство юстиции возьмет на себя долгосрочные обязательства в объеме 135,74 млн евро госбюджета для реализации подпрограммы "Строительство новой тюрьмы в Лиепае" в период с 2002 по 2024. В 2002 году обязательства составят 6,15 млн евро, в 2023 году — 39,39 млн евро, в 2024 году — 90,19 млн евро.

Также будет разрешено для обеспечения строительства новой Лиепайской тюрьмы использовать средства, вложенные для развития инфраструктуры мест заключения в основной капитал ГАО Tiesu namu aģentūra.

Как уже сообщалось, в процедуре закупок, предваряющих возведение новой Лиепайской тюрьмы, планируется использовать метод "проектирование и строительство", объединяющий изменения в строительном проекте, авторский надзор и строительные работы в одной закупке.

Ранее ГАО Tiesu namu aģentūra подисало договор с предприятием SIA Firma L4 об обеспечении строительного надзора над проектом Лиепайской тюрьмы.

Предусматривается, что новая Лиепайская тюрьма позволит ввести новую пенитенциарную систему, улучшив процесс ресоциализации заключенных. Строительство тюрьмы планируется завершить к 30 октября 2024 года. Министерство юстиции указывает, что общие затраты на проект, включая проектирование, строительство, надзор за строительством, необходимое оборудование, налоги, не превысят 146 898 298 евро, ранее указанных в решении Кабинета министров о строительстве Лиепайской тюрьмы.

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