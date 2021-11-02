Правительство выделило 140 млн евро на строительство Лиепайской тюрьмы

Кабинет министров поддержад выделение 146,8 млн евро на строительство Лиепайской тюрьмы. Возведение новой тюрьмы предусматривает Концепция развития инфраструктуры мест заключения.
Решение предусматривает, что Министерство юстиции возьмет на себя долгосрочные обязательства в объеме 135,74 млн евро госбюджета для реализации подпрограммы "Строительство новой тюрьмы в Лиепае" в период с 2002 по 2024. В 2002 году обязательства составят 6,15 млн евро, в 2023 году — 39,39 млн евро, в 2024 году — 90,19 млн евро.
Также будет разрешено для обеспечения строительства новой Лиепайской тюрьмы использовать средства, вложенные для развития инфраструктуры мест заключения в основной капитал ГАО Tiesu namu aģentūra.
Как уже сообщалось, в процедуре закупок, предваряющих возведение новой Лиепайской тюрьмы, планируется использовать метод "проектирование и строительство", объединяющий изменения в строительном проекте, авторский надзор и строительные работы в одной закупке.
Ранее ГАО Tiesu namu aģentūra подисало договор с предприятием SIA Firma L4 об обеспечении строительного надзора над проектом Лиепайской тюрьмы.
Предусматривается, что новая Лиепайская тюрьма позволит ввести новую пенитенциарную систему, улучшив процесс ресоциализации заключенных. Строительство тюрьмы планируется завершить к 30 октября 2024 года. Министерство юстиции указывает, что общие затраты на проект, включая проектирование, строительство, надзор за строительством, необходимое оборудование, налоги, не превысят 146 898 298 евро, ранее указанных в решении Кабинета министров о строительстве Лиепайской тюрьмы.