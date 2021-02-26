Правительство выделило 182 млн евро на пособия детям из бюджета на непредвиденные расходы
Foto: Shutterstock

В пятницу правительство выделило 182,08 млн евро из бюджетной программы на непредвиденные расходы, чтобы обеспечить выплату единовременной поддержки лицам, воспитывающим детей, в размере 500 евро на каждого ребенка.

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Кризисная поддержка в размере будет выплачена на 364 097 детей начиная с 1 марта.

Пособие будет выплачиваться лицам, имеющим право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года, государственное семейное пособие или надбавку к семейному государственному пособию для ребенка-инвалида, а также лицам, имеющим право на материнское пособие в связи с рождением ребенка, если ребенок родился до окончания чрезвычайного положения.

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LETA

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LETA

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