Правительство выделило 2,5 млн евро на доплаты полицейским и пограничникам в связи с Covid-19

Сегодня правительство поддержало выделение 2 590 703 евро на доплаты полицейским и пограничникам за работу во время кризиса Covid-19, сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Доплаты составят 20% от заработной платы и будут выделены за период с 12 марта по 31 мая.

Доплаты предназначены для должностных лиц Госполиции, Госупогранохраны и Службы госбезопасности, однако будут выплачиваться только тем работникам, которые находятся в прямом контакте с больными или потенциально больными "Covid-19" лицами, пациентами групп риска или работают в обстановке повышенной интенсивности и опасности, внося вклад в ограничение пандемии и смягчение ее последствий.

Как сообщалось, доплаты получат также медики Службы неотложной медицинской помощи, семейные врачи, специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний, специалисты группы по кризисному управлению Минздрава, Латвийского центра инфектологии, Национальной службы здравоохранения, а также лабораторий и приемных отделений.