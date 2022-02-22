Правительство выделило 50 000 евро на эвакуацию жителей Латвии из Украины
Foto: LETA

Правительство сегодня приняло решение о выделении 50 000 евро из программы средств на непредвиденные случаи для эвакуации находящихся на Украине жителей Латвии наземным транспортом.

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Как указали в Министерстве иностранных дел (МИД), цель распоряжения — покрыть расходы, которые возникнут, если из-за серьезной угрозы безопасности со стороны России возникнет необходимость эвакуации латвийских граждан в условиях ограниченного воздушного сообщения с Украиной.

По данным МИД, сейчас на Украине на короткий или длительный срок находятся почти 3000 латвийцев. Некоторые после призывов МИД уже покинули Украину.

В МИД указали, что в случае закрытия воздушного сообщения с Украиной и ограничения международных наземных пассажирских перевозчиков возникнет необходимость организации наземного транспорта для эвакуации латвийцев, которые захотят желание вернуться в Латвию. По оценкам, это может быть около 500 человек.

В МИД добавили, что точную сумму расходов на эвакуацию прогнозировать невозможно, но транспортные расходы на человека рассчитаны в среднем в размере 100 евро, и общая сумма для эвакуации 500 человек составит 50 000 евро.

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