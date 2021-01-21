Правительство выделило 69 млн евро на доплаты медикам за работу в условиях Covid-19

Правительство из средств на непредвиденные расходы выделило 69 млн евро на доплаты медикам, занимающимся лечение и ограничение распространения Covid-19, сообщает LETA. Эта сумма рассчитана на период с 1 января по 31 марта.

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Министерство здравоохранения объяснило, что из-за высокой заболеваемости Covid-19 продолжает расти число пациентов в больницах. Кроме того, дополнительную нагрузку оказывает тот факт, что медики сами болеют этой болезнью или вынуждены уходить в самоизоляцию. Из-за этого больницам не хватает ресурсов, а медики выгорают.

Чтобы мотивировать врачей, а также привлечь дополнительный медперсонал, медики и другой персонал, работающий с пациентами Covid-19 в стационарах, приемных отделениях, Службе неотложной медицинской помощи, практиках семейных врачей и Центре профилактики и контроля заболеваний, получат 100% доплату к месячной зарплате.

30% доплата предназначена работникам стационаров, занятых в решении вопросов и борьбе с последствиями эпидемии. Сотрудники Министерства здравоохранения и Национальной службы здравоохранения получат 50% доплату. Кроме того, доплаты предназначены фармацевтам.