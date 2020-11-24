Правительство выделило 700 тыс. евро на доплаты работникам органов МВД в условиях Covid-19
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Правительство одобрило выделение свыше 700 тыс. евро на доплаты работникам органов Министерства внутренних дел в условиях Covid-19.

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Финансирование будет выделено из средств госбюджета на непредвиденные расходы для выплат доплат за период с 1 октября по 30 ноября.

Доплаты предусмотрены за работу в условиях повышенного риска и нагрузки, связанных с пандемией Covid-19. Они будут выплачиваться тем сотрудникам органов внутренних дел, которые находятся в прямом контакте с инфицированными или потенциально инфицированными лицами, а также теми, кто соблюдает карантин или самоизоляцию.

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LETA

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