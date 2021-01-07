Правительство выделило 81 млн евро на меры поддержки, разработанные Министерством благосостояния
Foto: LETA

Министерство благосостояния получило более 81 млн евро на меры поддержки для преодоления последствий кризиса Covid-19, сообщает LETA. Деньги пойдут, в том числе на компенсации кризисных пособий, выплаченных самоуправлениями.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Представитель ведомства Эгилс Зариньш указал, что деньги пойдут на выплату пособий для родителей, пособий по болезни, пособий для молодых специалистов и доплаты к пособиям по простою и безработице.

Самоуправления и другие организации, занятые в сфере социального ухода, смогут получить компенсацию средств, потраченных на доплаты работникам сферы социального ухода, обеспечивающих уход за больными Covid-19 и их контактными персонами. Затраты будут компенсированы за период с 1 декабря 2020 года по 30 июня 2021 года.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы