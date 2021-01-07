Правительство выделило 81 млн евро на меры поддержки, разработанные Министерством благосостояния

Министерство благосостояния получило более 81 млн евро на меры поддержки для преодоления последствий кризиса Covid-19, сообщает LETA. Деньги пойдут, в том числе на компенсации кризисных пособий, выплаченных самоуправлениями.
Представитель ведомства Эгилс Зариньш указал, что деньги пойдут на выплату пособий для родителей, пособий по болезни, пособий для молодых специалистов и доплаты к пособиям по простою и безработице.
Самоуправления и другие организации, занятые в сфере социального ухода, смогут получить компенсацию средств, потраченных на доплаты работникам сферы социального ухода, обеспечивающих уход за больными Covid-19 и их контактными персонами. Затраты будут компенсированы за период с 1 декабря 2020 года по 30 июня 2021 года.