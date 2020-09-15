Правительство выделило Минздраву 8,3 млн евро на улучшение инфраструктуры больниц
Foto: LETA

Чтобы способствовать доступности услуг здравоохранения, Кабинет министров сегодня утвердил увеличение финансирования Министерства здравоохранения на 8,3 млн евро в этом году, сообщили в ведомстве.

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2,1 млн евро выделены из средств на непредвиденные расходы. Эти деньги пойдут на расширение отделения интенсивной терапии, создание изолированных боксов и разделение потока пациентов в Даугавпилсской и Видземской больницах.

Ещё 6,2 млн евро получат Больница имени Страдиня и Детская больница на улучшение инфраструктуры больниц. Строительные и ремонтные работы продолжатся и в 2021 году, в сумме они могут обойтись примерно в 40 млн евро.

В целом из программы по восстановлению экономики после кризиса Covid-19 Министерство здравоохранения получит 120 млн евро. Финансирование выделено с целью укрепить отрасль здравоохранения и улучшить доступность медицинских услуг.

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Коронавирус Детская больница Кабинет министров
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