Правительство выделило ничтожное финансирование на "желтый коридор" для лечения онкобольных

При внесении поправок в постановления правительства Кабинет министров в конце прошлого года открыл параллельно так называемому "зеленому коридору" для онкологических пациентов и "желтый коридор". Однако финансирование для этой цели оказалось значительно сокращено по сравнению с первоначально предусмотренным в плане улучшения онкологических услуг на 2022-2024 годы, ныне вынесенном на общественное обсуждение. Об этом пишет Latvijas avīze.

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В проекте плана говорится, что на "желтый коридор" необходимы 14 млн евро, а на деле, по данным Национальной службы здравоохранения, выделено лишь 292 415 евро. Эта сумма предназначена для того, чтобы пациенты, у которых после лечения рака наступает рецидив, могли в течение 10 дней пройти диагностику и получить необходимое лечение по направлению семейного врача или специалиста.

До сих пор необходимые медицинские услуги можно было получить в течение 10 рабочих дней только в тех случаях, когда опухоль была диагностирована впервые, в случае же рецидива своевременное лечение часто оказывалось недоступным. "Если подозрение врача на рецидив опухоли подтвердится, доступ к обследованию станет намного проще, чем раньше. Опухоль является системным заболеванием и рано или поздно вернется, поэтому очень важно начать лечение как можно скорее и максимально эффективно", - считает главный специалист по онкологии Министерства здравоохранения Янис Эглитис, который также является главой Латвийской ассоциации онкологов и руководителем отделения хирургии молочной железы Латвийского онкологического центра.

Он отметил, что до сих пор пациентов с рецидивом онкологического заболевания приходилось госпитализировать для проведения компьютерной томографии и других обследований, что было непросто. "Для многих пациентов, к которым болезнь возвращается, скорость обследования и лечения даже важнее, чем начальное лечение", - сказал Эглитис.