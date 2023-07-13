Правительство выделит 1,8 миллиона евро на изучение истории Латвии XX и XXI веков

В четверг, 13 июля, правительство решило выделить Министерству образования и науки 1,8 миллиона евро в целях повышения осведомленности об истории Латвии в XX и XXI веках и "уменьшения дезинформации о Латвии", сообщает агентство LETA.

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До 2026 года Министерство образования и культуры намерено "выявить и изучить важные вопросы для устойчивости и развития Латвии", обеспечив "целевую коммуникацию" о достижениях проекта в Латвии и за рубежом, в том числе на общественных и научных форумах, связанных с история Латвии в контексте балтийской и европейской истории.

По мнению министерства, во время реализации программы будут производиться изменения в реальной политике — путем консультации тех, кто формирует отраслевую политиком, а также путем подготовки рекомендаций и руководств.

Для дальнейшего распределения средств будет объявлен конкурс заявок на программные проекты в сотрудничестве с Латвийским научным советом. Министерство указывает, что развивать коммерческую продукцию для нужд индустрии в областях социальных и гуманитарных наук наравне с точными науками невозможно, поэтому развитие этих наук зависит от увеличения госзаказа за счет "стабильных и долгосрочно обеспеченных" государственные исследовательские программы.

По данным министерства, в 2021 году научные инвестиции в учреждения подотрасли исторических и археологических наук составили 1,3 млн евро.