Правительство выделит 4 млн евро на приобретение портативных компьютеров для школ
Foto: AP/Scanpix

Правительство сегодня постановило выделить Министерству образования и науки (МОН) из бюджетной программы "Средства на непредвиденные обстоятельства" 3,97 млн евро на улучшение технологического обеспечения учебных заведений — покупку портативных компьютеров.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Компьютеры будут предоставляться общеобразовательным школам (за исключением вечерних, заочных и школ социальной коррекции) и специальным учебным заведениям пропорционально количеству учащихся в группе 7-12 классов на 1 сентября 2020 года.

После покупки компьютеры будут безвозмездно переданы в собственность самоуправлений как учредителей учебных заведений.

Точное количество приобретаемых компьютеров будет известно после завершения процедуры закупки, но с учетом выделенных средств МОН планирует купить 6500-7000 компьютеров. Планируется, что первые из них будут доставлены школам в течение месяца после завершения закупки.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма