Правительство выделит 4 млн евро на приобретение портативных компьютеров для школ

Правительство сегодня постановило выделить Министерству образования и науки (МОН) из бюджетной программы "Средства на непредвиденные обстоятельства" 3,97 млн евро на улучшение технологического обеспечения учебных заведений — покупку портативных компьютеров.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Компьютеры будут предоставляться общеобразовательным школам (за исключением вечерних, заочных и школ социальной коррекции) и специальным учебным заведениям пропорционально количеству учащихся в группе 7-12 классов на 1 сентября 2020 года.

После покупки компьютеры будут безвозмездно переданы в собственность самоуправлений как учредителей учебных заведений.

Точное количество приобретаемых компьютеров будет известно после завершения процедуры закупки, но с учетом выделенных средств МОН планирует купить 6500-7000 компьютеров. Планируется, что первые из них будут доставлены школам в течение месяца после завершения закупки.