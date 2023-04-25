Правительство выделит еще 4 миллиона евро на выполнение требований учителей
Foto: LETA

На выполнение требований бастующих учителей правительство планирует выделить еще 4,2 млн евро, заявила агентству LETA министр образования Анда Чакша.

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Эта сумма будет выделена в дополнение к уже выделенным 9 млн евро, что предусмотрено утвержденными 21 апреля поправками в правила Кабмина об оплате труда педагогов. Финансирование будет использовано для повышения заработной платы тех учителей, чья ставка заработной платы в настоящее время выше минимальной.

До вчерашнего дня у Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) и Министерства образования и науки (МОН) были разные мнения относительно того, выполнило ли государство требования забастовки педагогов — МОН настаивало на том, что требования выполнены, так как на повышение самых низких зарплат выделены деньги, в то время как LIZDA настаивал на надбавках и для тех педагогов, которые уже получают более высокие зарплаты.

Также будет пересмотрен источник финансирования повышения заработной платы работников вузов, но пока он не назван.

Глава LIZDA Инга Ванага сообщила агентству LETA, что последнее предложение МОН предусматривает выполнение забастовочного соглашения, однако окончательная оценка будет дана только после полного ознакомления профсоюза с расчетами министерства.

Планируется, что во вторник вечером в 18:00 состоится внеочередное заседание совета LIZDA, на котором будет определен дальнейший курс действий.

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