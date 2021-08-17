Правительство выдвинуло на должность судьи Конституционного суда Ирену Куцину
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Кабинет министров выдвинул Ирену Куцину на должность судьи Конституционного суда (КС).

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Ее выдвижение поддержала правящая коалиция.

Вопрос о выдвижении Куциной на должность судьи КС еще будет рассмотрен Советом юстиции, а окончательное решение примет Сейм.

Срок полномочий председателя КС Саниты Осиповой истекает в этом месяце, и кандидата на вакантную должность должно выдвинуть правительство. Осипова продолжит исполнять обязанности судьи и председателя КС до утверждения нового судьи.

Куцина в настоящее время является советником президента Эгила Левитса. Левитс выразил поддержку кандидатуре Куциной на должность судьи КС.

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