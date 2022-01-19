Правительство выдвинуло пакет из пяти мер, которые помогут пережить зиму. 19 января: главное

Количество новых случаев Covid-19 впервые перевалило за 5000. Желающих сдать тесты все больше — в итоге, в Риге своей очереди нужно ждать неделю. Эксперты прогнозируют, что новая волна ковида продлится до конца февраля. Между тем Латвия последовала примеру остальной Европы и разработала список мер поддержки в связи с подорожавшими энергоресурсами. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 19 января.

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В среду кабинет министров Латвии договорился о пакете мер поддержки для жителей и бизнеса в связи с подорожавшими энергоресурсами:

государство полностью компенсирует расходы на подключение к электросети и компонент обязательной закупки (OIK)

вводится новое пособие на детей — по 50 евро в месяц на каждого ребенка, в том числе и на учащихся в возрасте до 24 лет

вводится новое пособие для пожилых людей и инвалидов — 20 евро в месяц независимо от статуса вакцинации. Это значит, что вакцинированные пенсионеры, уже сейчас получающие 20 евро в месяц, получат дополнительное пособие на ту же сумму.

увеличенное жилищное пособие будет выплачиваться до конца года

государство компенсирует домохозяйствам резкое подорожание теплоснабжения и газового отопления.



Поддержка будет предоставляться в течение четырех месяцев (с января по апрель включительно). Новый пакет помощи составляет 250 миллионов евро. Окончательное решение будет принято на заседании правительства во вторник, 25 января.

Краткосрочная поддержка в виде целевых субсидий и налоговых льгот уже действует в ряде европейских стран. Таким образом, несмотря на общий курс на поддержание фискальной дисциплины, у национальных властей сейчас развязаны руки.

Картина дня

Количество новых случаев Covid-19 впервые перевалило за 5000, скончались 17 пациентов. Было проведено 22 489 тестов, доля позитивных результатов — 22,6%. Из всех заболевших 2189 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 2893 инфицированных прошли вакцинацию. 14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1742,4. Специалист отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Никита Троянский полагает, что волна омикрона в Латвии может продлиться до конца февраля и будет более продолжительной и тяжелой, чем в других европейских странах. Это связано с более низким уровнем вакцинации, особенно в группах риска.

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