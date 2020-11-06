Правительство запретило проведение любительских спортивных мероприятий во время ЧС

На срок действия чрезвычайной ситуации на территории Латвии вводится запрет на проведение всех любительских спортивных мероприятий, тренироваться в залах можно лишь при соблюдении ограничительных мер и без использования раздевалок. Такое решение приняло правительство Латвии, которые в пятницу, 6 ноября, объявило в стране чрезвычайную ситуацию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Соревнования и спортивные мероприятия для любителей не будут проводиться в стране во время чрезвычайной ситуации. Запрет не распространяется на соревнования, включенные в календарь международных олимпийских федераций, а также на командные соревнования международных и высших лиг. Эти соревнования будут проходить при пустых трибунах, принимать участие в подбных турнирах смогут лишь профессиональные спортсмены, достигшие совершеннолетия. Спортивные центры во время режима ЧС смогут работать до 22 часов.

Спортивные тренировки, включая обучение по интересам и программы профессионального образования, могут быть организованы на открытом воздухе, индивидуально или дистанционно, при условии, что в одной группе будет не более 10 человек, за исключением тренеров. Использовать раздевалки категорически запрещено.

Тренеры смогут работать на открытом воздухе с несколькими группами в том случае, если позволит площадь соответствующего спортивного объекта и люди из разных групп не будут пересекаются, а тренеры обеспечат наблюдение за занятиями каждой группы.

Внутри помещений (в спортзале, фитнес-центре) можно тренироваться только индивидуально: тренер и один клиент или тренер и клиенты из одной семьи. На каждого человека должно быть обеспечено не менее 10 кв метров площади.

Спортсменам из национальных сборных, олимпийской сборной и паралимпийской сборной, а также достигшим совершеннолетия профессиональным спортсменам, принимающим участие в командных видах спорта на уровне международных и высших лиг, разрешено тренироваться как в помещениях, так и на открытом воздухе.