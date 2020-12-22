Правительство запретило самоуправлениям устраивать салюты на Новый год
Foto: DELFI

Кабинет министров и Совет кризисного управления в этом году запретил самоуправлениям устраивать салюты на Новый год, сообщила LETA министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

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Такое решение принято по двум причинам. Во-первых, чтобы ограничить собрания людей. Во-вторых, любого, кто получит ранение во время салюта надо будет госпитализировать, а это окажет нагрузку на ресурсы больницы, тогда как пациент будет подвержен риску заразиться Covid-19.

Винькеле отметила, что решение касается самоуправлений, но не физических лиц.

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