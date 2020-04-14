Правительство зарезервировало 45,5 млн на поддержку сельского хозяйства и пищевой промышленности
Foto: LETA

Правительство одобрило сегодня решение зарезервировать 45,5 млн евро на поддержку сельского хозяйства, лесного хозяйства и пищевой промышленности, чтобы в период эпидемии Covid-19 обеспечить в этих отраслях непрерывность производства и сохранить рабочие места.

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Минземледелия отмечает, не только Латвия, но и другие страны ввели различные ограничения. Многие из этих стран являются торговыми партнерами Латвии по экспорту сельхозпродукции и продуктов питания.

Минземледелия подчеркивает, что поддержка необходима первичным производителям сельхозпродукции, перерабатывающим предприятиям, компаниям, которые оказывали услуги питания в учебных заведения. Поддержка нужна для обеспечения оборотных средств, хранения запасов, компенсации стоимости уничтоженных или пожертвованных продуктов, которые не были использованы в школах.

Потеря экспортоспособности может стать для латвийских производителей тяжелым ударом. Как свидетельствует оперативная информация, предприятия уже сейчас страдают от потери рынков сбыта, трудностей с поставками импортного сырья. Тяжелее всего может пострадать молочная отрасль, так как фермеры поставляли молоко перерабатывающим предприятиям, в том числе литовским и эстонским. Помимо прочего, из-за Covid-19 пострадали животноводство и производство мясных продуктов.

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Министерство отмечает, что большинству производителей не доступны никакие механизмы поддержки в чрезвычайном положении, и цель данного распоряжения правительства состоит в том, чтобы предоставить их.

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LETA

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LETA
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