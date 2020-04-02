Правительству хотят дать право многократно продлевать срок действия чрезвычайного положения

В четверг, 2 апреля, правительство на внеочередном заседании одобрило поправки к законодательству, позволяющие ему самому неоднократно продлевать срок действия в стране чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает LETA.

Пока что закон гласит, что правительство может продлить чрезвычайную ситуацию лишь один раз, причем на срок не более трех месяцев.

Окончательное решение по вопросу должен будет принять Сейм.

Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле отмечала, что, что вспышка Covid-19 может продолжаться и следующий месяц, поэтому правительство должно принять решение о дальнейших шагах и о продлении чрезвычайной ситуации на срок до трех месяцев.

Учитывая, что латвийцы вернулись из стран, где уровень заражения выше, "нам нужно считать дважды по две недели, в течение которых мы можем ждать вспышки заболевания", сказала министр.

В свою очередь, президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что готов поддержать и возвращение в Сатверсме 81-й статьи, которая гласит, что в периоды между сессиями Сейма, если создалась чрезвычайная ситуация, Кабинет министров имеет право издавать обладающие силой законы. Эту норму из основного закона Латвии вычеркнули более десяти лет назад, и сейчас законодательный процесс без участия Сейма невозможен.