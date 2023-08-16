Правление и фракция "Нового Единства" поддержали кандидатуру Силини на должность премьер-министра
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Правление и фракция "Нового единства" поддержали выдвижение кандидатуры министра благосостояния Эвики Силини на пост премьер-министра, выяснило агентство LETA.

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Но это решение еще не окончательное. Далее вопрос будет решаться сегодня вечером на заседании думы "Единства" и общем собрании партии

Решение думы и общего собрания, как ожидается, будет оглашено на пресс-конференции сегодня вечером в 18.30 в офисе "Нового Единства" на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, 12-3.

В соответствии с Сатверсме, обычно после консультаций с политиками президент выдвигает кандидатуру премьер-министра.

Как уже сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") объявил в понедельник, 14 августа, что уходит с поста премьер-министра и больше не будет претендовать на эту должность. В четверг, 17 августа, Кариньш подаст документ об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу.

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