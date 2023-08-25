Правление "Нового Единства" обсудит, кого взять в правительство — Нацобъединение или "Прогрессивных"

В понедельник, 28 августа, правление "Нового Единства" планирует обсудить с какой политической силой — "Прогрессивными" или Национальным объединением — лучше сформировать правительство, сообщило агентство LETA.

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По итогам переговоров о создании коалиции, которые проводила уже официальный кандидат в премьеры Эвика Силиня ("Новое Единство"), стало ясно, что Нацобъединение и "Прогрессивные" несовместимы в одном правительстве.

Силиня после переговоров признала, что в таких обстоятельствах создание пятипартийной коалиции невозможно. В переговорах о формировании новой правящей коалиции участвуют "Новое Единство" (26 депутатов Сейма), Союз "зеленых" и крестьян (16), "Объединенный список" (15), Национальное объединение (13) и "Прогрессивные" (10). С арифметической точки зрения существуют возможности создать коалицию большинства разных конфигураций, включающих в себя как пять, так и четыре, и три политических силы.