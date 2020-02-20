Правление Рижского зоопарка уволено и утверждает, что за противодействие схеме с присвоением земли

Уволены председатель правления и член правления Рижского зоопарка Ингмар Лидака и Андрис Морозов. Как Андрис Морозов заявил порталу Delfi, причиной послужило то, что правление зоопарка выступало против схемы с присвоением 3 гектаров земли в Межапарке, на берегу Кишэзерса.

По словам Морозова, этот кусок земли стоимостью несколько миллионов был в 2011 году передано зоопарку в пользование на безвозмездной основе. "Сейчас это имущество стало объектом интереса. Увольнение правления — это подготовка почвы для присвоения принадлежащего Риге имущества", — утверждает он.

Участок площадью 22 873 квадратных метра на улицах Эзермалас и Цимзес самоуправления передало зоопарку в 2011 году. Договор был заключен на 10 лет. Исполнительный директор Риги разорвал договор раньше срока, назвав причиной нарушения со стороны зоопарка — незаконное строительство и хранение строительного мусора.

Более подробную информацию Лидака и Морозов обещают рассказать днем 20 февраля на пресс-конференции.